Üye Girişi
"İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika

"İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına gelindi

11.02.2022 09:59
"İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına gelindi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 milyon lira hibe desteğinde bulunduğu "Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına geçildiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 milyon lira hibe desteğinde bulunduğu "Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına geçildiğini duyurdu.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de hayata geçirilecek teknoloji üssünün küresel ölçekte bir niteliğe sahip olacağını belirtti. Proje ile kentin ulusal ve uluslararası yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacağını aktaran Dağ, ayrıca binlerce kişiye de istihdam sağlanacağını aktardı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin fizibilite ve hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Hem İzmir milletvekili olarak hem de yürütmekte olduğumuz 'Milli Teknoloji Hamlesi' konusunda milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluk gereği, şehrimizden ve bilim insanlarımızdan gelen her türlü talebin yerine getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İzmir'e layık bir teknoloji üssünü şehrimize ve ülkemize kazandırmak için titizlikle çalışıyoruz. Bakanlığımız teknoloji üssü için 10 milyon lira kaynak aktardı. Proje ihale aşamasına geldi, bununla ilgili çalışmalara başlandı. Sürecin hızlanmasına vesile olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkürlerimi iletiyorum."

YORUMLAR
500

Bilişim Vadisi, Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İzmir Teknoloji Üssü' projesinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: "İzmir Teknoloji Üssü" projesinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement