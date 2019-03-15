İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın -2
7 dakika önce
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (ek bilgilerle)-2(Tür: Yurt)
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (ek bilgilerle)-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:27 Kaynak: DHA
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