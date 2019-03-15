Son Dakika Haberleri: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın -2

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın -2

7 dakika önce

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (ek bilgilerle)-2(Tür: Yurt)

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın -2, System.String[]
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (ek bilgilerle)-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Tepecik, İzmir, Güncel
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