İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın-4
1 saat önce
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın-4 (Başhekim açıklaması)(Tür: Yurt)
İzmir Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın-4 (Başhekim açıklaması)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:04 Kaynak: DHA
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