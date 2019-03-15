Son Dakika Haberleri: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın-4

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın-4

1 saat önce

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın-4 (Başhekim açıklaması)(Tür: Yurt)

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın-4 (Başhekim açıklaması)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:04 Kaynak: DHA

Tepecik, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki Göçükte Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın-4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]