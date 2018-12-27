İzmir Tezgahtaki Milli Piyango Biletlerini Yırtıp, Benden Şikayetçi Ol Dedi

İzmir
'in Konak
ilçesinde, Sefer Saygılı'nın Milli Piyango ve kazı kazan biletleri sattığı tezgahına gelen M.K., birkaç kazı kazan bileti kazıdıktan sonra bir anda tezgahtaki biletleri yırtmaya başladı. Saygılı, toplam 9 yarım bileti yırtan M.K.?nın, Polis
çağır ve benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum sözleri üzerine şoke oldu. M.K. ise Kantar Karakolu'na götürüldü.
Olay, bugün sabah saatlerinde, Sefer Saygılı'nın Cumhuriyet Meydanı
yakınlarında açıp, Milli Piyango ve kazı kazan biletleri sattığı tezgahta meydana geldi. Tezgaha gelen M.K., Saygılı'dan kazı kazan bileti istedi. Birkaç bilet kazıyan M.K., daha sonra parasını vermek yerine tezgahtaki Milli Piyango biletlerine saldırdı. Toplam 9 yarım bileti yırtan M.K., Saygılı'nın müdahalesiyle durdu. İddiaya göre M.K., satıcıya dönüp, 'Benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum. Polis çağır dedi. Şoke olan Saygılı'nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, M.K.?yı Kantar Polis Merkezi'ne götürdü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ifadesinde neden kendisinden şikayetçi olunmasını istediğine dair bir şey söylemediği bildirildi.
Olay hakkında konuşan satıcı Sefer Saygılı, Önce birkaç kazı kazan bilet alıp kazıdı. Sonra ben parayı verecek diye beklerken bir anda biletlere saldırdı. Hemen tutup engellemeye çalıştım. Yoldan geçen bir kişi de sağ olsun yardım etti. Sonra bana dönüp, 'Polis çağırıp benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum' dedi. Sonra polisler gelip, alıp götürdü. Yarım biletin tanesi 35 TL. Yırtılan biletlerin toplam 315 TL ediyor. Bu biletleri götürüp Milli Piyango İdaresi
'nden onaylatacağım, sonra tekrar geçerli olacaklar. Allah herkese akıl fikir versin dedi.
Sefer Saygılı'nın M.K.'dan şikayetçi oldu.