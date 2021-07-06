İzmir Ticaret Borsası, "Karaburun sultaniye" üzümünün yaygınlaşması için örnek bağ tesisi kurdu - Son Dakika

İzmir Ticaret Borsası (İTB), "Karaburun sultaniye" cinsi üzümü üretiminin yaygınlaştırması amacıyla Karaburun ilçesinde örnek bağ tesisi kurdu.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, Karaburun Belediyesi ve Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Eğlenhoca'da gerçekleşen törende 550 üzüm fidanı toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, 2007 yılında projeye başlandığını belirterek, fidan dağıtımına her yıl devam edileceğini kaydetti.

Proje kapsamında unutulmaya yüz tutan Karaburun sultaniye cinsi üzümü için örnek bir bağ kurarak organik sertifikalı üretilmesini ve pazar olanağı yaratılmasını amaçladıklarını vurgulayan Zincirlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Karaburun Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçede bağcılığı özendirmeyi, yörenin tarım potansiyelini canlandırmayı ve yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladık. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte kaybolmaya yüz tutan Karaburun sultaniye cinsi üzüm fidanlarını daha geniş arazilerde buluşturarak üzümleri gelecek nesillere de tanıtacağız. Örnek bağ tesisini Eğlenhoca'da kurduk. Bugün, 2007 yılında başladığımız projemizin dönüm noktası aslında. Artık birden çok üretici ile bağcılığın bölgedeki eski gücüne kavuşması yolunda bir adım daha atılmış oluyor."

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise İTB'ye, üzüm bağcılığını destekleyen çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Programa, İTB Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, Başkanlık Danışmanı Mustafa Yağcıoğlu, Borsa idari ekibi ile Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Türker Gözübüyük de katıldı.