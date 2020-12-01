İzmir Ticaret Borsası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

İzmir Ticaret Borsası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferans aracılığıyla yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yeni bir dalgayla ekonomik ve sosyal hayatı vurduğunu belirterek alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

Üzerinde yoğunlaştıkları İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Projesi'ne ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Kestelli, İzmir Kalkınma Ajansına "güdümlü proje" başvurusu yapacaklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile proje ortaklığını da içeren bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

Tarım ve gıda alanında katma değeri artırmanın ve yurt dışı piyasalarda daha rekabetçi olmanın yolunun Ar-Ge çalışmalarından geçtiğini dile getiren Kestelli, Türkiye'nin bu alandaki açığının kapatılmasında İTTM'nin önemli bir rol üstleneceğine inandığını söyledi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, son aylarda görülen yağış noksanlığının zeytin, pamuk gibi ürünlerin üretiminde sorun oluşturabileceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayarak uygulamaya koyduğunu hatırlatan Kocagöz, "2021 yılını sulamada hamle yılı ilan eden Bakanlığımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ancak Bakanlığımızın da damlama sulama yatırımı desteklerinde artış yapması, yeni modeller geliştirmesi, hatta sertifikalı tohum kullanımına bir dönem artı destek primi verdiği gibi modern sulama sistemi kullandığını ispat eden üreticilere de artı bir destekleme vermesi düşünülebilir." dedi.