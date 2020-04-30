İzmir Ticaret Borsası meclis toplantısı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından üretim, ticaret ve tedarik gücünün en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kestelli, borsanın video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen mart ve nisan ayı olağan meclis toplantısında, pandeminin en başından itibaren acil eylem planı oluşturduklarını söyledi.

Salgının tüm dünyada tarım ve hayvancılık başta olmak üzere yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası küresel düzeyde yaygınlaşmasını beklediğimiz içe kapanma eğilimine karşı, tüm faktörleriyle üretim, ticaret ve tedarik gücümüzü maksimuma çıkarmamız hayati önemdedir. Bunun için çok iyi kurgulanmış bir çıkış stratejisine ihtiyacımız var. Kriz yönetiminin başarıyla uygulanması orta vadede iyileşmeyi getirecek, iyileşme de ülkemizin önündeki fırsatlarla büyüme penceresini açacaktır. Türkiye, bu salgınla mücadelede gerçekten örnek bir sınav vermektedir."