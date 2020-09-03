İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi Borsa Akademi için güçlerini birleştirdi - Son Dakika

İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi Borsa Akademi için güçlerini birleştirdi

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında, İTB bünyesindeki Borsa Akademinin eğitim faaliyetlerinin kapsamını genişletecek iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi Borsa Akademi için güçlerini birleştirdi, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında, İTB bünyesindeki Borsa Akademinin eğitim faaliyetlerinin kapsamını genişletecek iş birliği protokolü imzalandı.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İTB bünyesindeki Borsa Akademinin eğitim faaliyetlerinin kapsamını genişletecek iş birliği protokolü kapsamında, akademide, borsa üyelerinin talepleri ve İzmir halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitimler, YÜSEM koordinasyonunda hayata geçirilecek. Müfredatta öncelikli olarak gıda ve tarım odaklı eğitimler, mesleki gelişim eğitimleri ile mesleki yeterlilik eğitimleri yer alacak. Akademinin ana hedeflerinden biri de İzmir ve Ege'nin çok büyük potansiyele sahip olduğu gastronomi alanında ilerleme sağlayabilmek olarak belirlendi.

Öte yandan, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen protokol törenine; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, Koordinatör Zeynep Tansuğ, YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay ve iki kurumdan temsilciler katıldı.

Borsa üyelerinin talepleri ve İzmir halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitimlerin düzenlenmesi için hayata geçirilen bu iş birliğinin yanı sıra İTB ile Yaşar Üniversitesi, gastronomi alanında da bağlantılarını güçlendirerek önemli çalışmalara birlikte imza atacak. İzmir'in gastronomik şehir envanterinin hazırlanması, gastronomi alanında özel yayınlar çıkarılması, coğrafi işaretli ürünler alanında var olan çalışmaların daha da hızlandırılması, sağlıklı yaşam ve beslenme kültürünün yaşadığımız coğrafyada yaygınlaştırılması ile Ege Mutfak Kültürü Akademisinin en kısa sürede hayata geçirilmesi konularında iki kurum güç birliği yapacak.

Eğitimlerin kapsamı genişleyecek

Protokol töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası olarak kuruldukları günden bu yana sadece üretimin ve ticaretin bereketi için değil, bu sürecin eğitimle daha iyi seviyelere çıkarılması için de çalıştıklarını belirterek, "Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile çok daha büyük hedeflere ilerleyecek bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İzmir Ticaret Borsası'nın eğitim faaliyetlerinin devam ettiği Borsa Akademi çatı markası altında yer alan eğitimlerin kapsamını genişletecek. Mesleki yeterlilik alanında; özel sektör-üniversite iş birliğinin güzel bir örneğini sergileyeceğiz. Borsa üyelerinin talepleri ve İzmir halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitimleri hayata geçirecek. Müfredatımız öncelikli olarak Gıda Odaklı Eğitimler, Tarım Odaklı Eğitimler, Mesleki Gelişim Eğitimleri ve Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinden oluşacak" dedi.

Borsa Akademinin ana hedeflerinden birinin de İzmir'in ve Ege'nin çok büyük potansiyele sahip olduğu gastronomi alanında ilerleme sağlayabilmek olduğuna dikkati çeken Işınsu Kestelli, "Yakın bir zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü bünyesine katan Yaşar Üniversitesi ile bugün atacağımız imzaların bu hedefe giden yolun en kıymetli taşlarını oluşturmasını temenni ediyor; başta rektörümüz olmak üzere Yaşar Üniversitesinin tüm akademik personeline teşekkürlerimi sunuyorum. İş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sürekli eğitimin önemi

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, içinde bulunulan yüzyılın olmazsa olmazının sürekli öğrenmek, bilgiyi güncellemek, kısaca "sürekli eğitim" olduğunu hatırlatarak, "129 yıllık tarihi ile İzmir Ticaret Borsası, diğer tarafta 2001 yılından beri emin adımlarla ilerleyen, bilim ve eğitim yuvası Yaşar Üniversitesi; İzmir'in adeta iki önemli sembolü. Bu iş birliğiyle tarım, gıda, gastronomi ve mesleki gelişim ile mesleki yeterlilik eğitimleri alanlarında ihtiyaca yönelik tasarlanmış eğitimler verilmesi öncelikli hedefimiz. Bu noktada İzmir'in iki güçlü kurumunun el ele vererek oluşturacakları bu güçlü birliktelik, hiç şüphesiz ki önümüzdeki günlerde örnek gösterilecek ve bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgenin ihtiyaçlarından doğan bu güçlü iş birliğini sağlam adımlarla günbegün geliştirerek fark oluşturmak ve sürdürülebilir olmak en büyük arzumuz. Bu önemli ve stratejik iş birliğinin hem bölge halkına hem ticaret dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ülkenin tarım alanında kendi kendine yetebilmesi amacıyla bu yıl Yaşar Topluluğunun da alandaki tecrübelerinin katkılarıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, " Hollanda'nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içindeyiz" diyerek, her iki kurumun tarım ve tarım teknolojileri alanında da yapılabilecekleri iş birlikleri dikkati çekti. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi Borsa Akademi için güçlerini birleştirdi - Son Dakika

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