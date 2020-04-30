İzmir Ticaret Odası, Kovid-19'un etkilerini tespit etmek için kurul oluşturacak

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "Stratejik Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu" kuracaklarını bildirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen mart-nisan ayları meclis toplantısında konuşan Özgener, salgının oluşturduğu tahribatı en aza indirmek amacıyla "Stratejik Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu" oluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Özgener, kurulda ticaret hayatını kolaylaştıracak faaliyetlerin planlanıp hayata geçirileceğini belirterek, "Kurul, kriz sonrasındaki süreçlerin yönetimi, ekonomik ve sosyal rehabilitasyon konularında çalışacak. Kurulda, özellikle KOBİ'lerin benzer krizlerle baş edebilmeleri için kurumsal yönetim stratejileri, mali dayanıklılıklarının arttırılmasına yönelik finans teknikleri, verimlilik ve inovasyon konularında yol haritaları belirlenecek." dedi.

Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da katılımıyla bir video konferans yaptıklarını bildiren Özgener, toplantıda, Ege Turizm Planı çalışmalarını sürdürecek bir Çalışma Komitesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Özgener, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdikleri toplantının üzerinden 1 hafta geçmeden iletilen sorunlara yönelik çözüm için üyelere geri dönüşlerin başladığını dile getirerek, "Koronavirüs günleri bize gıdanın ve kendine yetebilmenin önemini net bir şekilde gösterdi. Bu alanda planlama yaparak hangi ürünlerin üretimini artıracağımızı, hangi ürünlerin ekiminden vazgeçeceğimizi, boş tarım arazilerini nasıl değerlendireceğimizi hesaplamalıyız. Unutmayalım, üretirsek Türkiye sadece kendini değil, dünyayı besler." değerlendirmesinde bulundu.