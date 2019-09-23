Son Dakika Haberleri: İzmir tır'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
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İzmir tır'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

1 saat önce

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldüİzmir'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 35 yaşındaki Ali Demir öldü.

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 35 yaşındaki Ali Demir öldü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Torbalı- Kemalpaşa karayolu Ortaköy Mevkisinde meydana geldi. Torbalı yönüne gelen Ali Demir'in yönetimindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran mermer yüklü, 35 TOB 32 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Demir, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Ali Demir'in cesedi, kaza yeri incelemesi sonrası İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır şoförü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan tır şoförünün aracını emniyet şeridine park edip, yolun karşısında kalan mermer fabrikasına bir şey sormaya gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir tır'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

Ali Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
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