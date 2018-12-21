İzmir Tır'ın Dorsesi Seyir Halinde Alev Aldı
11 saat önce
Tır'ın dorsesi seyir halinde alev aldıİZMİR'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.
Tır'ın dorsesi seyir halinde alev aldı
İZMİR'in Çiğli
ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında TIR'ın dorsesi yanarak zarar gördü.
Çiğli'den Menemen
yönüne Anadolu Caddesi'nde seyir halinde olan TIR'ın dorsesinin lastiği bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören TIR şoförü aracın kupasını dorseden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü, TIR'ın dorsesinde ise hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:08 Kaynak: DHA
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