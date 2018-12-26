Son Dakika Haberleri: İzmir Tır Parkında Şöförün Şüpheli Ölümü

İzmir Tır Parkında Şöförün Şüpheli Ölümü

41 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, TIR şoförü olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Şehmus Omay, aracının içerisinde ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde, TIR şoförü olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Şehmus Omay, aracının içerisinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108/1 sokaktaki TIR parkında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Mardin'den İzmir'e 61 K 10148 plakalı TIR'ı ile yük getiren Şehmus Omay, yükünü teslim ettikten sonra aracını park etti. Bugün akşam saatlerinde Omay'ın, İzmir'de yaşayan yakınları, defalarca aradı fakat Omay telefonunu açmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen yakınları, Omay'ın aracını park ettiği yere gitti. Aracın içerisine bakan yakınları, Şehmus Omay'ı hareketsiz bir şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Omay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Omay'ın şüpheli ölümü nedeniyle polis ekipleri inceleme başlattı. Şehmus Omay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı, yapılan otopsinin ardından ise memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Omay'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:13 Kaynak: DHA

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