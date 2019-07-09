İZMİR TIR SÜRÜCÜSÜ, ARACINI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ
1 saat önce
İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
İZMİR'in Aliağa
ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen
yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Apple'ın kurucusu Wozniak'tan "Facebook'u silin" çağrısı Melis Sütşurup'tan ayrılık açıklaması: Nedenini söylemeye terbiyem izin vermez Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi Ünlü spiker kadınların etek altından fotoğrafını çekerken yakalandı