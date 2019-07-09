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İZMİR TIR SÜRÜCÜSÜ, ARACINI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.

Aliağa, Güncel
İZMİR'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İZMİR TIR SÜRÜCÜSÜ, ARACINI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
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