İzmir Tire-Belevi Karayolu Sel Nedeniyle Trafiğe Kapandı

İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.

İzmir'de Tire-Belevi karayolu, kuvvetli sağanakla birlikte oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyruklarının olduğu ve bazı araçların mahsur kaldığı belirtilirken, taşkının yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İzmir genelinde sağanak yağış hemen hemen bütün bölgelerde etkili oldu. Tire ilçesinde de gece boyunca sağanak kendini gösterdi. Tire-Belevi karayolunda da sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Aniden meydana gelen taşkın sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı. Bölgeye ise çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi.



Sel bölgesine giden Tire Belediyesi itfaiye ekipleri, bazı vatandaşları mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı. Ekiplerin çalışması devam ederken, bölgede araç kuyrukları da oluştu. - İZMİR

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