Son Dakika Haberleri: İzmir Tire-Belevi Karayolu Ulaşıma Kapandı

İzmir Tire-Belevi Karayolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Tire-Belevi karayolu ulaşıma kapandıİzmir'de, Tire- Belevi karayolu, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla ulaşıma kapandı.

Tire- Belevi karayolu ulaşıma kapandı

İzmir'de, Tire- Belevi karayolu, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Tire ilçesinde dün (perşembe) başlayan yağmur, etkili olarak aralıklarla sağanak olarak gece boyunca yağdı. Sabah saatlerinde sağanağın etkisiyle dağ eteklerinden inen sel suları, Tire- Belevi karayolunun Büyükkale Mevkii'ne doldu. Biriken sular, yolun her iki yönde araç ulaşımına kapanmasına yol açtı. Yoldaki sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir ekipleri ile jandarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

İzmir, Belevi, Tire, Güncel
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