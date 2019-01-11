İzmir Tire-Belevi Karayolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Tire-Belevi karayolu ulaşıma kapandıİzmir'de, Tire- Belevi karayolu, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla ulaşıma kapandı.
Tire- Belevi
karayolu ulaşıma kapandı İzmir
'de, Tire- Belevi karayolu, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Tire ilçesinde dün (perşembe) başlayan yağmur, etkili olarak aralıklarla sağanak olarak gece boyunca yağdı. Sabah
saatlerinde sağanağın etkisiyle dağ eteklerinden inen sel suları, Tire- Belevi karayolunun Büyükkale Mevkii'ne doldu. Biriken sular, yolun her iki yönde araç ulaşımına kapanmasına yol açtı. Yoldaki sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir ekipleri ile jandarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:30 Kaynak: DHA
Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı