İzmir tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika

Tire'de 29 yaşındaki genç, sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Erdal Kıran (29), yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tire'deki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çarşıda yürüyen Erdal Kıran'a yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir anda tabancasını çıkarıp, 9 el ateş etti. Kıran vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan kaçtı Çevredekilerin yardıma koştuğu Kıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erdal Kıran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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HABER TİRE (İzmir), (DHA)