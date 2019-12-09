Son Dakika › Magazin › İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul'a ödül - Son Dakika Magazin
İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul'a ödül
6 saat önce
Bu yıl 8'incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen onur ödülüne layık görülmekten ötürü büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi: "Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne çok teşekkür ederim.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen onur ödülüne layık görülmekten ötürü büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi: "Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü'nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27
12 gündür kayıp olan Buse Arslan bulundu Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı