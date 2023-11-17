İzmir Token CEO\'su Barış Turgut: "Şehir odaklı dijital paralar kripto ekosistemine yeni bir soluk getirecek"

İSTANBUL — Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter Milan gibi dünyanın önde gelen spor kulüplerinin taraftarlarıyla kurdukları bağı geliştirmek, taraftarlara özel ayrıcalıklar sunmak için geliştirdikleri kripto para birimleri olan fan token'ların sayısı, CoinMarketCap verilerine göre 90'a yaklaştı. Bu kripto para birimlerinin piyasa değeri ise 230 milyon doları aştı. İlk örneği Türkiye'de geliştirilen ve bir şehirle o şehirde yaşayanları blokzincirinde bir araya getiren şehir token'ları, benzer bir ekonomik değeri şehirlere taşımayı hedefliyor.

İzmirli girişimci ve dijital iletişim danışmanı Barış Turgut'un girişimleriyle, Batufisoft tarafından geliştirilen İzmir Token, dünyanın ilk şehir token'ı olma özelliği taşıyor. İzmir Token projesinin CEO'su Barış Turgut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bzetmex'te satışa çıkan kripto para birimine yönelik ilgiden memnun olduklarını söylüyor.

İzmir Token ilk yatırımını Ocakcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'dan aldı. İlk faz yatırımını 15 milyon Türk Lirası olarak yapan Sedat Ocakcı şunları söyledi: "İzmir Token ile çok kârlı bir yatırıma imza attığımı düşünüyorum. Muazzam bir değerlemeye ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden hem yatırım yapmaya devam edeceğim, hem de etrafımdaki yerli ve yabancı büyük yatırımcılara bu projeyi bizzat tanıtacağım"

"Şehir token'ları finans ve blokzinciri ekosistemine yeni bir soluk getirecek"

Bir şehri tokenize etme, başka bir deyişle blokzincirine taşınabilecek ve alınıp satılabilecek küçük dijital varlıklara dönüştürme fikrinin yeni olduğunu dile getiren Barış Turgut, "Kripto ve blokzinciri, inovasyona oldukça müsait teknolojiler. Biz de bu inovasyon olanağını, Türkiye'nin en albenili şehirlerinden biri olan, turizm potansiyeliyle tüm dünyanın ilgi duyduğu İzmir'e uyarlamayı seçtik. İzmir de teknolojinin ve inovasyonun kendisine çok kolay alan bulabildiği bir büyükşehir. ERC-20 blokzinciri üzerinde tamamladığımız geliştirmelerin ardından, dünyanın ilk şehir token'ını, İzmir sosyal hayatının dijital para birimi olacağına inandığımız İzmir Token projesini duyurduk. İzmir, şehir token'ı konseptinin başarısını kanıtlayacağımız bir pilot proje. Şehir token'larının blokzinciri ekosistemine yeni bir soluk getireceğine inanıyor ve ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerini tokenize etmeyi planlıyoruz" dedi.

"İzmir'de yeni bir ekonomik potansiyel açığa çıkaracak"

İzmir Token'ı bir fayda kripto para birimi olarak tasarladıklarının altını çizen Barış Turgut, "Merkeziyetsiz finansal ekosistemlerin temel amacı tüm paydaşlara fayda sağlayacak bir yapı kurmaktır. İzmir Token'ı tasarlarken de bu ilkeyi gözettik. İzmir Token İzmir'de yaşayan ve İzmir'i ziyaret eden kişilerin şehre daha kolay adapte olabilmesini sağlarken, kripto para cüzdanlarında İzmir Token tutanlar şehirde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde ve İzmir'deki sosyalleşme alanlarında ayrıcalıklara sahip olacak. Bu sayede hem İzmirli işletmeler hem de İzmirli vatandaşlar arasında bir köprü kurulacak. Bu işbirlikleri yeni bir ekonomik potansiyel açığa çıkaracak. Oluşacak ekonomik değeri İzmirlileri blokzinciri ve yazılım teknolojileriyle tanıştırmak, yeni girişimlere destek olmak, İzmir'in blokzinciri odaklı teknoloji geliştirme hacmini artırıp bu projeleri dünyaya ihraç etmek için kullanacağız. Ayrıca İzmir, yüksek değerli kripto para yatırımcıları için de bir cazibe merkezine dönüşecek, bu şekilde şehre daha çok döviz gelecek" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetime katılımı artırabilir"

Akıllı şehir konseptinin hızlı büyüyen, nitelikli yetenekleri çeken, hızlı şehirleşen kentler için önemli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatan İzmir Token CEO'su Barış Turgut, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Blokzinciri, şehirlerin akıllı kentlere dönüşmesi için dikkate değer fırsatlar barındırıyor. Matematiksel güvene dayalı bir ekosistem oluşturan blokzinciri teknolojileri, akıllı enerji, akıllı ulaşım gibi kavramlarla doğrudan ilişkileniyor. Ayrıca bir şehirde yaşayanların yerel yönetime katılımlarını da artırma potansiyeli taşıyor. Ülkemizde de yakın gelecek dijital varlıklara ilişkin regülatif çerçevelerin belirginleşmesiyle blokzinciri, şehirlerin akıllı kentlere dönüşmesi için önemli bir kaldıraca dönüşecek. Türkiye, akıllı belediyecilik, akıllı kamusal hizmetler anlamında Avrupa'ya ve diğer yüksek teknoloji geliştiren ülkelere örnek olacak uygulamalara imza atıyor. İzmir Token ile İzmir'in, blokzincirinin ve dijital varlıkların akıllı yerel yönetimlere entegrasyonunda, öncü bir şehir olacağına inanıyoruz. İzmir Token yalnızca küresel bir heyecanı yakalayan bir yatırım aracı değil, dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıyan ve uzun vadede güçlü katma değer vaat eden bir proje."