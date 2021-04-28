TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip - Son Dakika

TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip

28.04.2021 18:34

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kurumun deprem bölgesi İzmir'de devam eden projeleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kurumun deprem bölgesi İzmir'de devam eden projeleriyle ilgili incelemelerde bulundu. Hem rezerv alanda örnek daireleri hemde yapımı devam eden inşaatları gezip bilgi alan Bulut, "Gerçekten Bayraklı'nın zemini taşıma gücü açısından çok zayıf bir zemin. Bu yüzden inşaatların yapımı için hem fore kazık kullandık hem de zemin emniyet gerilmesini güçlendirecek tedbirleri aldık" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından rezerv alanda ve yapımı devam eden inşaatları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje şantiyelerini tek tek gezen Bulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da katılımıyla örnek daireleri de inceleyerek çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi. İzmir Bayraklı ilçesinde 4-5-6-7'nci bölgelerde yapılacak olan 116 adet konut ve 37 adet dükkan inşaatı, 1'nci bölgede 228 adet konut ve 15 adet dükkan inşaatı, 3'ncü bölgede 910 adet konut ve 132 adet dükkan inşaatı ile rezerv alandaki birinci etap 397 adet konut ile ikinci etap 444 adet konutun inşaat çalışmasını sırasıyla gezen Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

Deprem bölgesinde hızla konutların yükseldiğini ifade eden Bulut, "İzmir'imizde 117 vatandaşımızı kaybettik. Diğer illerde ne yaptıysak İzmir'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda süratle çalışmalara başladık. 117 vatandaşımızı kaybettiğimiz toplam 65 blok yıkıldı ve biz de süratle projeleri tamamladıktan sonra inşaatlara başladık. Gerçekten Bayraklı'nın zemini taşıma gücü açısından çok zayıf bir zemin. Biz orada inşaatların yapımı için hem fore kazık hem de zemin emniyet gerilmesini güçlendirecek tedbirleri aldık. Binalarımız hızla yükseliyor" dedi.TOKİ'nin sosyal konut anlamında bir milyonun üzerinde konut üreten bir kurum haline geldiğini ifade eden Bulut, "Bunun yanında sosyal donatı, hastanesinden stadyumuna, kamu kurumlarımızın baraj ve sulama işine kadar pek çok projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 570 aktif şantiyemiz var. Belirli aralıklarla bu şantiyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de deprem sebebiyle yapmış olduğumuz konutları yerinde inceledik. 2020 yılı gerçekten memleket için deprem ve sel açısından birçok afeti yaşadığımız yıl oldu. Birçok canımızı kaybettik. Yapılarımız hasar gördü ve yıkıldı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölenleri geri getirmek mümkün değil ancak hasarları telafi etmek büyük bir devletin gereği olarak yerine getiriliyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın her hasardan sonra olayın acılarının sarılması yönünde talimatları var" diye konuştu.Bayraklı merkezdeki çalışmalara da değinen Bulut, "Yıkımın gerçekleştiği Bayraklı merkezde ise bin 444 konutun inşaatı yükseliyor. Konutlar ağırlıklı olarak 3+1 olmak üzere inşa ediliyor. Hem mutfakları hem salonları hem balkonlarıyla çok geniş ve ferah daireler. İnsanlar tercihini ilk yaparken daha çok Bayraklı merkezi tercih ediyorlar. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok yakın bir gelecekte rezerv alan çok daha cazip bir yer haline gelecek. Merkezdeki konutlarla ilgili zaman zaman metrekarenin küçük olmasıyla ilgili tenkitler alıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kullanılabilecek metrekarenin tamamı vatandaşımızın yararlanabileceği şekilde kullanılmıştır. Baktığımız zaman mekanlar açısından çok kullanışlı daireler olduğunu gördük. Büyük dairelerde ölü alanların da çok olduğunu görüyoruz. 2+1 konuttan alacağınız konforun daha altında olabilir. Dolayısıyla bölgedeki dairelerin vatandaşımızın huzur içerisinde oturabileceği daireler olduğunu düşünüyorum. Merkezdeki konutların teslimlerine ağustos ayında başlanacak. Yıl sonuna kadar da etaplar halinde konutları vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

Yurt genelindeki inşaat çalışmalarından da söz eden Bulut, "2020 yılında Elazığ, Malatya, Van, Manisa, Bingöl, Denizli, Giresun gibi pek çok noktada hasarlar meydana geldi. Biz süratle fiilen çalışmayı başlatarak bütün bölgelerde aynı hassasiyetle inşaatlarımızı yükselttik. İzmir'de hem rezerv konut alanı hem de yerinde inşaatlarımız sürüyor. Rezerv konut alanının zemin yapısı açısından çok uygun bir yer olduğunu söylemek isterim. Burasının zemin yapısı sert kayadır. Binanın temelini kazabilmek için kazıcı makinelerle bunu yapmak yeterli olmuyor, patlatmayla yapılıyor. Dolayısıyla zemin emniyeti açısından hiçbir problemimiz yok. Alan büyüklüğü açısından da 3 milyon 800 metrelik geniş bir alan. Yüzde 50'nin üzerinde yeşil alan ve sosyal donatı bıraktığımız bir bölge. Bu bölgede toplam 8 bin 100 konut yapılması planlanıyor. İlk etapta bizim yapacağımız konut sayısı 3 bin 500'dür. Bugün itibariyle bin 700'e yakın konutun inşaatı başlamış ve devam ediyor. Eylül Ekim ayında ilk etapların teslim edilmesi planlanıyor" dedi.


TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip
TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip

Ömer Bulut, Deprem, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKİ Başkanı Bulut: İzmir Bayraklı bölgesi taşıma gücü açısından zayıf bir zemine sahip - Son Dakika


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