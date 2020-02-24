İzmir TOKİ'de kura heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir TOKİ'de kura heyecanı - Son Dakika

İzmir TOKİ'de kura heyecanı

6 saat önce

TOKİ'nin "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinde" ilk kura heyecanı İzmir'in Karabağlar Projesinde gerçekleşti.

İzmir TOKİ'de kura heyecanı, System.String[]

TOKİ'nin "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinde" ilk kura heyecanı İzmir'in Karabağlar Projesinde gerçekleşti. Halkapınar Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinde" ilk kura İzmir Karabağlar Projesinde gerçekleşti. Halkapınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kura çekiminde Karabağlar'daki yapılması planlanan 750 konut için kura çekimi yapıldı. Projede 525 konut 2+1, 225 konut 3+1 olarak belirlenirken toplamda 30 bin 187 başvuru yapıldı.


Noter huzurda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.


Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, daha önceden de kura çekimine katıldığını ancak çıkamadığını söyleyerek, "Heyecandan bütün gece uyumadım. Allahıma dua ettim. 'Ağlayıp da sevinç gözyaşını bana da nasip et' dedim. Çok şükür ettim. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var. Onun adına da çok sevindim. Ben 55 yaşındayım hep kiradayım. Çok şükür" diye konuştu.


Kadriye Baruthan ise çok mutlu olduğunu evi hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirirken, Necla Tırakçı (65) da 44 yıldır kirada oturduklarının ve kendi evine geçme şansını yakaladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. TOKİ'ye çok teşekkür eden Tırakçı, çocuklarına haber verdiğini onların da çok sevindiği aktardı.


55 yaşındaki İbrahim Yılmaz da sürekli kirada oturduğu söyleyerek, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkartır. Ben de çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Halkapınar, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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