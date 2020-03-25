İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti - Son Dakika
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İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti

6 saat önce

İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçtiTOPLU taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yeşil koltuk uygulaması başlattı.

İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti

TOPLU taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yeşil koltuk uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında toplu taşıma araçlarının belirli noktalarında yeşil noktalar yapıştırılırken, vatandaşların yolculuk sırasında birbirleriyle temastan kaçınması hedefleniyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Koronavirüs Genelgesi', toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımalarda 'yeşil koltuk' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı. Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların mümkün olduğunda birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen proje kapsamında toplu taşıma araçlarının oturma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınacak. Şu ana kadar toplu taşıma araçlarına 22 bin adet yeşil nokta yapıştırıldığı açıklandı.

Konak Bahribaba Otobüs Durakları'nda otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir kısmı da 'yeşil koltuk' uygulamasını olumlu bulduklarını belirtti. İlk günden bu yana alınan önlemleri kendince yeterli bulduğunu belirten Burhan Topçuoğlu (55), "Uygulamayı çok olumlu buluyorum. Umarım bu uygulamanın takibi de yapılır ve koronavirüsten kurtuluruz. Hepimizin bu tarz uygulamalara uyması gerekiyor. Şu ana kadar ülkemizde alınan önlemlerin de yeterli olduğunu düşünüyorum. İnsan hayatı çok önemli. Ben de kendimce önlem almaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE KENDİ TEDBİRLERİMİZİ ALMALIYIZ'

Buna benzer uygulamaların olumlu olduğunu belirten Nilüfer Üre (52) ise, vatandaşların da kendi tedbirlerini alması gerektiğinin altını çizdi. Üre, "Uygulama güzel ancak bizim de bunları uygulamamız gerekiyor. Keşke sadece bugünlerde değil hep bu tarz uygulamalar yapılsa. Hem İçişleri Bakanlığı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ancak her şey bizlerde bitiyor. Kendi tedbirlerimizi iyi alırsak ve uyarılara da uyarsak bu beladan kurtulabiliriz" dedi.

'Yeşil koltuk' uygulamasının şoför ve yolcular arasında sıkıntılara yol açabileceğini belirten Gülce Üre (25) ise, "Uygulamayı her ne kadar başarılı bulsam da sokağa çıkma yasağının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bir şekilde işine gitmek zorunda. Sakin hatlar için uygulanması daha kolay ancak yoğun hatlarda çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. İş saatlerinde bu uygulamaya ne kadar uyulabilir? Şoför ve vatandaşlar arasında da sorunlar yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:56 Kaynak: DHA

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