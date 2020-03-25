İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti - Son Dakika

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İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti
28 dakika önce
İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti (TAMAMI)
İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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