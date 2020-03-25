İzmir toplu ulaşımında "yeşil koltuk" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir toplu ulaşımında 'yeşil koltuk' uygulaması - Son Dakika

İzmir toplu ulaşımında "yeşil koltuk" uygulaması

6 saat önce

İzmir'de toplu ulaşımda "yeşil koltuk uygulaması" başlatıldı.

İzmir toplu ulaşımında

İzmir'de toplu ulaşımda "yeşil koltuk uygulaması" başlatıldı. Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı korona virüs genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm toplu ulaşım araçlarında "yeşil koltuk uygulaması" başlatıldı. Toplu ulaşım araçlarına binenler bugünden itibaren yeşille işaretlenmiş koltuklara oturacak ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek.

Yeşil koltuk uygulaması ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazılar da hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara bu yazıları astı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasında, 'Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayrılan yeşil noktalı koltuklara oturun' mesajı veriliyor.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:51 Kaynak: İHA

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