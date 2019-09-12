İzmir torbalı'da belediye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı

Torbalı'da belediye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle, kot altında kalan iki daire zarar görürken, park halindeki iki araç da çukura düştü. Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tahliye edilen apartman sakinlerinden bazıları geceyi otellerde, bazıları ile yakınlarının yanında geçirdi.

Torbalı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı, geçen salı günü akşam saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Park halindeki iki araç da oluşan çukura düştü. Olayın ardından, apartman sakinleri hemen tahliye edildi. Apartmanda yaşayan 28 aileden 6'sı, Torbalı Belediyesi tarafından ilçedeki otellere yerleştirildi. Vatandaşların bir kısmı da yakınlarının yanında kalmaya başladı.

İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası, Büyükşehir Belediyesi, İZSU ekipleri ve Torbalı Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada doğalgaz, su ve kanalizasyon hatlarının bulunduğunu, bu hatların değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Yakupoğlu, çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaptıkları incelemelerde binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördüklerini aktaran Ali Yakupoğlu, Kolonlarda herhangi bir hasar yok. Ama bilirkişiler de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum. Ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek dedi.

EVİ ZARAR GÖREN OKAY ÇALIŞMALARI İZLEDİ

4 yıl önce Balçova'dan Torbalı'ya taşınarak binanın giriş katındaki evi satın aldığını söyleyen apartman yöneticisi 3 çocuk annesi Şerife Okay (57), ailesi ile birlikte bölgedeki çalışmaları izledi. Okay, Belediye bizi otele yerleştirdi, gece orada kaldık. Ama daha kaç gün kalacağız. Bize yardım etsinler. Ben eve giremiyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Maddi ve manevi bize destek versinler. Mağdurum, yetkililer elimden tutsun dedi.