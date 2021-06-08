Üye Girişi
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA

08.06.2021 16:04

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile CHP'li İl delegesi Aydın Sümbül arasında tartışma ve sonrasındaki gerginlik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile CHP'li İl delegesi Aydın Sümbül arasında tartışma ve sonrasındaki gerginlik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CHP'li İzmir İl Delegesi Aydın Sümbül ile Torbalı Belediyesinin CHP'li Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen arasında geçtiğimiz nisan ayında belediye başkanlığı seçiminde görüş ayrılığı yaşadıkları iddiasıyla çıkan tartışma satırlı kavgaya dönüştü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen tartışmada il delegesi Sümbül, Belediye Başkan Yardımcısı Özgen'e tekme atmaya çalıştı. Özgen de buna karşılık olarak Sümbül'ün üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Ancak bu kez Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevrede bulunanlar tarafları birbirinden uzaklaştırdı. Özgen'in olayla ilgili savcılığa başvurarak, Sümbül hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın gerekçesinin ise, 57 yaşında geçen nisan ayında yaşamını yitiren Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'dan sonra, yeni başkan seçimine ilişkin görüş ayrılığı olduğu ileri sürüldü.

İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA
İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA

Cumhuriyet Halk Partisi, Torbalı, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor 18:19 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı 17:37 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi 16:47 Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdı         
17:39
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu         
15:32
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:48:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR TORBALI'DA CHP'LİLER ARASINDAKİ SATIRLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement