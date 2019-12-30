İzmir torbalı'da dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir torbalı'da dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır... - Son Dakika

İzmir torbalı'da dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır...

6 saat önce

İZMİR Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3) AKTÜEL.

İZMİR Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3) AKTÜEL

İzmir torbalı'da dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır...

Torbalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:13 Kaynak: DHA
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