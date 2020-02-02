İzmir torbalı'da hastaneye başvuran 2 tayland vatandaşı taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir torbalı'da hastaneye başvuran 2 tayland vatandaşı taburcu edildi - Son Dakika

İzmir torbalı'da hastaneye başvuran 2 tayland vatandaşı taburcu edildi

33 dakika önce

Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildiİZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 Tayland vatandaşının öksürük ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurması üzerine önlem amaçlı hastanenin Acil Servisi bir süreliğine boşaltıldı.

Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 Tayland vatandaşının öksürük ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurması üzerine önlem amaçlı hastanenin Acil Servisi bir süreliğine boşaltıldı. Yapılan tetkikler sonucu Taylandlı 2 hastada gribal enfeksiyon rahatsızlığı görüldüğü belirtildi.

Bugün akşam saatlerinde 2 Tayland vatandaşı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, coronavirüs, endişesi nedeniyle hastanenin Acil Servisini boşalttı. Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı. 2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi. Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı.

İzmir torbalı'da hastaneye başvuran 2 tayland vatandaşı taburcu edildi

Torbalı, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
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