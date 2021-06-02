İzmir Torbalı'da peş peşe işlenen cinayetlerin sanığı hakkında yeni dava açıldı - Son Dakika

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesinde fail ile birlikte hareket ettiği ve cinayetleri tasarladığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında, olaydan bir gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını da işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanıktan biri olan S.C.D. hakkında ek iddianame düzenlendi.

Devam eden yargılamayla birleştirilen iddianamede sanık S.C.D'nin, Fuat Mehmet Park ile doktorun eşini öldüren ve cezaevinde intihar eden Enver Yıldız ile 28 Aralık 2019 akşamı, Selvin Ö'yü Gaziemir'deki evinin önünde silahla tehdit ederek aracına bindikleri belirtildi.

Müştekiye, "Niyetimiz kötü değil, araban lazım, dediklerimizi yaptığın taktirde evine dönersin" ifadelerini kullanan ve kadınla Torbalı'ya hareket eden zanlıların, Selvin Ö'nün telefonunu alarak ormanlık alana bıraktıkları iddianamede yer aldı.

Zanlıların müştekinin çantasından 130 lirasını aldıkları ve "Bizi gördün, seni serbest bırakamayız" diyerek sağ kulağının yanına doğru korkutma amacıyla ateş ettikleri, ardından kadınını telefonunu da teslim ettikten sonra serbest bıraktıkları belirtildi.

İddianamede, "Müştekinin ilk başta korktuğu için şikayetçi olmadığı, bir gün sonra Torbalı'da sağlık müdürü ve bir doktor eşinin vurularak öldürülmesi olayının basına yansıması üzerine emniyete giderek şikayetçi olduğu." yönündeki ifadelerine de yer verildi.

Zanlıları teşhis etti

Müştekinin S.C.D'yi ve Enver Yıldız'ı canlı teşhis tutanaklarına göre teşhis ettiği kaydedildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davaya katılan ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Selvin Ö. sanıkların arabada kendisine "eve gideceğiz, altınları vereceksin" dediğini, kendisinin evde altın olmadığını belirttiği ve 130 lirasının alındığını ifade etti.

Selvin Ö. şunları kaydetti:

"Çok fazla malvarlığım olmadığını anlattım. Korkutmak için kulağımın yanına ateş ettikten sonra bir süre kovan aradılar. Elinde silah olan 'Bu bizden fakir' dedi. Çantanın sapını koparıp elimi bağladılar. Arabayı kötü kullanıyordu, uyuşturucunun etkisinde olduğunu düşündüm. Benzin aldılar, 'seni kaçırmak istemedik, tesadüfen oradaydın, bizi bırakıp dön' dediler. Torbalı'ya gittik, 'Seninle işimiz bitti, kimseye bahsetme, tanıdıklarımız var, sana zarar verirler' dedi.

Babama anlattım, karakola gitmek istemediğimi söyledim. Annem televizyonda Torbalı'da işlenen cinayetleri ve benimle alakalı olabileceğini söyledi. Eylemi gerçekleştiren kişinin fotoğrafını görünce yanımda silahı doğrultan kişi olduğunu anladım. Karakola gidip anlattım."

Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık 2019 akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yıldız olaydan iki hafta sonra cezaevinde intihar etmişti. Soruşturma devam ederken, Yıldız'ın ölümü nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.

Cinayetlerle ilgisi olduğu iddia edilen S.C.D, M.S.Ç, Ö.K. hakkında dava açılmıştı.