İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız güvenlik kamerasında

6 saat önce

İZMİR Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız(30) güvenlik kamerasında.

İZMİR Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız(30) güvenlik kamerasında

İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız güvenlik kamerasında

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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