İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-1 - Son Dakika

İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-1

6 saat önce

İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-1.

İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-1

İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-1

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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