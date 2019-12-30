İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-3 - Son Dakika

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İzmir torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı enver yıldız yaralı olarak yakalandı-3
7 saat önce
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-3.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-3
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