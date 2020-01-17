İzmir trafik cinayetinde tahliye olan sanık tartışma çıkarsa uzaklaşın-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir trafik cinayetinde tahliye olan sanık tartışma çıkarsa uzaklaşın-2 - Son Dakika

İzmir trafik cinayetinde tahliye olan sanık tartışma çıkarsa uzaklaşın-2

6 saat önce

İzmir Trafik cinayetinde tahliye olan sanık Tartışma çıkarsa uzaklaşın-2.

İzmir Trafik cinayetinde tahliye olan sanık Tartışma çıkarsa uzaklaşın-2

İzmir trafik cinayetinde tahliye olan sanık tartışma çıkarsa uzaklaşın-2

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir trafik cinayetinde tahliye olan sanık tartışma çıkarsa uzaklaşın-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]