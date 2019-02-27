Son Dakika Haberleri: İzmir Trenin Önüne Atlayan Liseli Ayça'dan Sokak Hayvanları Vasiyeti

İzmir Trenin Önüne Atlayan Liseli Ayça'dan Sokak Hayvanları Vasiyeti

57 dakika önce

Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti (2)AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde, koşup atladığı İZBAN treninin altında can veren 17 yaşındaki Ayça K.

Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti (2)

AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde, koşup atladığı İZBAN treninin altında can veren 17 yaşındaki Ayça K.'nın yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, Karşıyaka Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada anne Ebru K. ile baba Hüsnü Eralp K., taziyeleri kabul etti. Acılı çift yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Ayça'nın okul arkadaşları da, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde konuşan baba Hüsnü Eralp K., "Kızımın psikolojik sorunları yoktu. İnsanları çok kötü buluyordu ve dünyanın hayvanlara bırakılmasını istiyordu. Kızım bu kadar iyiydi" dedi. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Ayça K., Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:14 Kaynak: DHA

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