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İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI - Son Dakika

İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI

21.06.2021 18:48

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün şebeke suyundan rahatsızlandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranların tedavilerinin ayakta yapılmasının ardından evlerine gönderildikleri bildirildi.

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün şebeke suyundan rahatsızlandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranların tedavilerinin ayakta yapılmasının ardından evlerine gönderildikleri bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandığını ve çok kısa sürede giderildiğini belirterek "Bu tür teknik arızalar nedeniyle insan sağlığının tehdit edilebileceğini düşündüğümüz için de çok daha titiz ve hassas davranmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün, musluktan akan sularda yoğun koku ve kirlilik görüntüsü olduğunu öne süren vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Özellikle dün sabah saatlerinden itibaren aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvurdu. Musluklardan akan sulardan kötü koku yayıldığını belirten bazı vatandaşlar şebeke suyuna kanalizasyonun karışmış olabileceğini iddia etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaneye gelen vatandaşların yapılan müdahalelerle ayaktan tedavi edildiği ve yatarak tedavi gören herhangi bir hastanın bulunmadığı belirtildi.

İZSU'dan yapılan açıklamada ise " Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

'BİR BARDAK SUDA KOPARTILAN FIRTINA'

Tahliyenin ardından bazı semtlerde akan suyun normale döndüğü belirtilirken bazı yerlerde ise kötü kokunun hala sürdüğü dile getirildi. Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi. Çok sayıda haberle karşılaştım. Hastanelerin dolduğu ile ilgili bazı yanlış söylemler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Baktırdık hastanelere de böyle bir sorun yok. Bu tür teknik arızalar nedeniyle insan sağlığının tehdit edilebileceğini düşündüğümüz için de çok daha titiz ve hassas davranmaya devam edeceğiz."

İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI
İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI
İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI
İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI

Tunç Soyer, Karabağlar, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TUNÇ SOYER: SUDA KLOR DOZAJIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDI - Son Dakika


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