İzmir, Turistler İçin Bir Çekim Merkezi Haline Getirilecek"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sahip olduğu kültürel, tarihi değerleri ön plana çıkararak kenti turistler için bir çekim merkezi haline getireceklerini belirtti.
Zeybekci, yaptığı açıklamada Kemeraltı
'ndan Bayraklı
Smyrna'ya kadar olan bölgeyi "tarihi alan" haline getireceklerini ifade etti.
İzmir'in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan tarihiyle birçok medeniyetin beşiği olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Sahip olduğu antik kent kalıntılarına, Meryem Ana
Evi'ne, doğal güzelliklerine, dünyaca ünlü plajlarına ve tarihi çarşısına rağmen kent yılda 1 milyon turist çekebiliyor. Demek ki ortada bir yanlış var" ifadelerini kullandı.
İzmir'i tarihi, yapıları ve yaşayan kültürüyle ön plana çıkaracaklarını ifade eden Zeybekci, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kadifekale'den Bayraklı Smyrna'ya uzanan bir alan, İstanbul
'un tarihi yarımadası gibi İzmir'in tarihi bölgesi olarak ayağa kaldırılacak. Kemeraltı'nın restore edilmesi ile ilgili çalışmalar Damlacık'tan başlayacak. Bölgede tehlikeli hale gelen yapılar restore edilip sağlamlaştırılarak karmaşa ortadan kaldırılacak. Çarpıklıklar ve çirkin görüntüler bitecek. Restorasyonlar ve bölgeye kazandırılacak tarihi alanlar ile turizm potansiyeli artırılacak. Böylece ticari faaliyetlerde de hareketlenme sağlanacak." Yeşildere
Vadisine dair yapacağı yenilikleri de aktaran Zeybekci, bölgenin imar planına uygun yapılarla yeniden düzenleneceğini bildirdi. Bölgenin rekreasyon alanı olarak Yeşildere halkına sunulacağını, tarihi bir kent merkezi haline geleceğini kaydetti.
Hamamlardan ibadethanelere, çeşmelerden köprülere tüm tescilli tarihi yapıların restore edilerek kentin hizmetine ve turizmine kazandırılacağını aktaran Zeybekci, İzmir'e ayrıca Paris
ve Londra
'daki gibi bir medeniyetler müzesi yapılacağı bildirdi.