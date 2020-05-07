İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Hijyen Kurulu oluştururken, kurul salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı.

İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Hijyen Kurulu oluştururken, kurul salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Soyer, yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Korona virüsü salgınıyla mücadelede harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde Turizm Hijyen Kurulu oluşturdu. Kurul yaklaşan yaz aylarında turizm faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki günlerde İzmir ve İzmir'in tüm ilçelerinde devreye girecek yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye'de bir ilk olduğunu ve İzmir'in sağlıklı ve hijyenik bir turizm bölgesi olması için tüm önlemleri şimdiden aldıklarını söyledi.

Standartlar belirleniyor

Öte yandan Başkan Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikasındaki İzmir Turizm Hijyen Kurulu toplantısında ilgili kurumlar, sektör paydaşları ve akademisyenlerle bir araya geldi. 20 kişilik heyet, dünya genelinde ve Türkiye'de ulusal ölçekte ortaya konan kriterleri tek tek değerlendirerek İzmir'deki belediye izinli işletmelerde uygulanacak standartları değerlendirdi. Beş kişilik icra kurulunun tespit edildiği toplantıda kriterlerle ilgili teknik çerçevenin bir hafta içinde tamamlanmasına karar verildi. Bu sürecin ardından uygulama aşamasına geçilecek. Kurul, tüm kriterlerin Turizm ve Kültür Bakanlığının belirlediği ulusal standartlar ve daha önce tarihi İzmir bölgesi için belirlenen "Selluka" sertifikasyon sistemiyle entegre edilmesine karar verdi.

"Önceliğimiz hijyen"

Önümüzdeki günlerde hayatın normalleşmeye başlamasının öngörüldüğünü belirten Başkan Soyer, turizm sektörü temsilcilerinin de yer aldığı hijyen kurulunda normalleşme sürecinde turizm sektöründe neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını aktardı. Başkan Soyer şunları söyledi:

"İzmir'i öne çıkartacak şey hijyen kriterlerimizi nasıl uyguladığımız olacak. Şehrimizde daha önce hayata geçirilmiş olan Selluka uygulaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hijyen kriterlerini bir bütün haline getirerek uygulamaya başlayacağız. Belediye ruhsatlı lokantalar, kafeteryalar, gıda ürünü satan işletmelerde kalite, güvenlik, temizlik kriterleri uygulanacak. Bu proje sayesinde yeni normale dönüş için hızla yol alacağız."

"İlklerin şehri İzmir'den yine bir ilk"

Toplantıda konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) Mehmet İşler, Türkiye'de bir tek İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu konuya el atarak çalışmalara başladığını belirterek, "Sizin öngörüleriniz sonrasında biz sektörel olarak çalışmaya başladık. İzmir her zaman ilklerin kenti, öncü kent olmuştur. Sizin gibi bir belediye başkanına sahip olduğumuz için gurur duyuyorum" dedi.

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macid Şaşzade ise bu kurulun turizmin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirterek duyarlılığından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:16 Kaynak: İHA


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