İzmir turizminde tüm zamanların rekoru

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 artırdı. 8 aylık dönemde 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Bu rakamlarla yetinemeyiz. İzmir'e nüfusu kadar, nitelikli, para harcayan, döviz getiren turist gelmesini sağlamalıyız" dedi.



ETİK'in özel yönetim raporlarının 64. sayısında İzmir turizminin ağustos ayı analizine yer verildi, 2019 yılının ilk 8 ayı değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 8. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 22 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 24, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 16 artış gösterdi. İzmir turizmi 2019 yılının ağustos ayında 209 bin 909'u yabancı, 107 bin 222'si vatandaş olmak üzere toplam 317 bin 131 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçilerin 192 bin 712'si hava yoluyla, 17 bin 197'si deniz yoluyla geldi. Ağustos ayında hava yolu girişleri 2018'e göre yüzde 24 artarken, deniz yolu girişlerinde ise yüzde 33 artış gerçekleşti. 2019 ağustos ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 92'sini hava yolu, yüzde 8'ini deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak-ağustos döneminde İzmir'e en çok turist gönderen on ülke Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya ve Belarus olarak sıralandı.



Yüzde 13 arttı



8 aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 13 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 15 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 9 artış gösterdi. İzmir turizmi ocak-ağustos döneminde 867 bin 662'si yabancı, 518 bin 456'sı vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin 793 bin 348'i hava yoluyla, 74 bin 314'ü deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk sekiz ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 14, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü. 2019 yılı ocak-ağustos döneminde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 91'ini hava yolu, yüzde 9'unu deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi Almanya, Hollanda, Rusya, KKTC, Avusturya, Filipinler, Danimarka ve İsveç dışındaki pazarlarda artış gösterdi.



"Yabancı ziyaretçi sayısında da rekor kırmalıyız"



Yılın 8 aylık döneminde toplam ziyaretçi sayısında tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşıldığını anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu rakamlarla yetinmemek gerektiğini söyledi. İzmir'in 2009 yılında 747 bin 445, 2010 yılında 806 bin 776, 2011 yılında 971 bin 705, 2012 yılında 955 bin 441, 2013 yılında 969 bin 8, 2014 yılında 924 bin 837, 2015 yılında 846 bin 558, 2016 yılında 496 bin 815, 2017 yılında 556 bin 891, 2018 yılında 753 bin 576 yabancı turist ağırladığını hatırlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir turizmi, yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turist olmaksızın 867 bin 662 yabancı ziyaretçi ağırlamayı başardı. 8 aylık dönemde vatandaş ziyaretçilerle 1 milyon 386 bin 118 rakamına ulaşılmış olması bir rekora işaret ediyor. Ancak bu rakamlarla yetinemeyiz, yetinmemeliyiz. Yabancı ziyaretçi sayısında da rekor kırmalıyız. İzmir'e en az nüfusu kadar ve o ölçüde de nitelikli, para harcayan turist gelmesini sağlamalıyız. Turizm gelirlerini artırırsak yeni yatırımlara yönelebilir, istihdam artırabilir, nitelikli hizmetle hedefimize ulaşabiliriz. Zengin turizm potansiyelimizi ortaya koyacak tanıtım atağına bir an önce geçmemiz gerekiyor."



Ülkelere göre turist oranları;



Almanya: Yılın ilk 8 ayında Almanya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2 artarken yine rekor kırdı. Almanya, onu izleyen 5 ülkenin toplamından fazla ziyaretçi gönderdi.



İngiltere: İngiltere pazarından gelen turist sayısı 8 aylık dönemde yüzde 56 artışla kriz dönemini çok geride bıraktı ve rekor düzeye ulaştı.



Hollanda: 2018 yılında yükselişe geçen Hollanda'dan ocak-ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.



İran: Dalgalı seyreden İran pazarından gelen turist sayısı bu yıl yeniden toparlanma eğilimine girdi ve geçen yıla göre yüzde 35 arttı.



Fransa: Fransa'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Fransa pazarı 2016 yılındaki sert düşüşün ardından başlayan yükselme eğilimini sürdürüyor.



Belçika: 8 aylık dönemde Belçika pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16 arttı. Belçika pazarı 2015 öncesi seviyelerin hayli gerisinde.



Polonya: 2016 ve 2017 yıllarındaki düşüşlerin ardından toparlanan Polonya pazarından gelen turist sayısı yüzde 74 artışla en yüksek düzeyine ulaştı.



Yunanistan: 2017 yılında yükselişe geçen Yunanistan pazarından gelen turist sayısı ocak-ağustos döneminde yüzde 44 gelişme gösterdi.



Rusya: 2018'de gelişen Rusya pazarının gönderdiği turist sayısı 2019'un ilk 8 ayının toplamında geçen yıla göre yüzde 23 azaldı.



Belarus: 2016'daki düşüşün ardından toparlanıp gelişen Belarus pazarından gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artarken kriz öncesi seviyeleri geride bıraktı.



KKTC: 2018'de gelişme eğilimi göstermekle birlikte 2019 yılında inişini sürdüren KKTC pazarından gelen turist sayısı yılın ilk sekiz ayında yüzde 12 azaldı.



Avusturya: 2018 yılında büyüyen Avusturya pazarından ocak-ağustos döneminde gelen turist sayısı toparlanma eğilimine girdiği geçen yıla göre yüzde 19 geriledi.



Ukrayna: 2017 yılından başlayarak gelişen ve hızla büyüyen Ukrayna pazarından İzmir'e gelen turist sayısı 8 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 7 artarak rekor kırdı.



İrlanda: 2016 yılındaki sert düşüşten sonra gelişmeye başlayan İrlanda pazarından gelen turist sayısı yüzde 24 artmasına karşın kriz öncesi dönemin hala çok gerisinde.



İsviçre: 2016 ve 2017 yıllarında gerileyen, 2018'de yüzde 42 artış gösteren İsviçre pazarından gelen turist sayısı 8 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 3 arttı.



Filipinler: 2018'de yüzde 774 büyüyerek öne çıkan, rekor sayıda ziyaretçinin geldiği Filipinler pazarı ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9 geriledi.



Danimarka: 2018 yılında yükseliş eğilimi gösteren Danimarka pazarından gelen turist sayısı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi.



ABD: 2016'daki sert düşüş yaşanmasıyla birlikte 2017'de umut vermeye başlayan ABD'den İzmir'e gelen turist sayısı 8 ayda geçen yıla göre yüzde 20 arttı.



Bulgaristan: 2016 yılındaki düşüşe rağmen gelişme eğilimini sürdüren Bulgaristan'dan İzmir'e gelen turist sayısı 8 ayda yüzde 61 artarak rekor düzeye ulaştı.



İsveç 2015, 2016 ve 2017'de sert düşüşlerle gerileyen İsveç pazarı, 2018'de toparlanma eğilimine girse de 2019'un 8 aylık döneminde yüzde 7 küçüldü.



İtalya: Kruvaziyer turizmin durmasıyla sert düşüşle gerileyen İtalya pazarından ocak-ağustos döneminde İzmir'e gelen turist sayısı yüzde 10 arttı. - İZMİR