İZMİR Türk Kızılayı Gaziemir Şubesi'nden hastanelere yardım paketli destek - Son Dakika

Türk Kızılayı Gaziemir Şubesi'nden hastanelere yardım paketli destek

TÜRK Kızılayı Gaziemir Şubes tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadın-erkek pijama, iç çamaşırı, terlik ve hijyen kitleri gibi toplam 6 bin parça malzeme bulunan yardım paketleri hediye edildi.

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde bulunan toplam üç hastaneye Türk Kızılayı Gaziemir Şubesi tarafından yardım paketi teslim edildi. Türk Kızılayı Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel ve Kızılay çalışanları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 6 bin parça malzeme hediye edildi. Hastanelere teslim edilen paketlerde kadın-erkek pijama, iç çamaşırı, terlik ve hijyen kitleri yer aldı. Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Kızılay'ımızın bugün kahraman sağlıkçılarımızla beraber olduğunu gösterme adına bugün 3 hastanemizi dolaştık. Hijyen malzemelerini ve kolilerini bıraktık. Buradan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize verilen bağışlarla ihtiyaç sahibi ailelerimize ve sağlıkçılarımıza ulaştırılmasını sağladık. Onların sayesinde biz bu faaliyetleri yapıyoruz" dedi.

'KIZILAY MAZLUM VE MAĞDURLARIN YANINDA'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki teslimata katılan Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, "Kızılay tüm dünyada mazlum ve mağdurların yanında olan bir iyilik hareketi. Türk Milletinin var olan hayırsever ve yardım duygularının da kurumsallaşmış bir ifadesi. Korona ile mücadele kapsamında kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarının da yanında olduğunu gösterdi. Hayırseverlerin de desteği ile bugün yardımlarını sunuyorlar. Ben, ilçem ve şahsım adına Kızılay'a teşekkür ediyorum? diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan "Kızılay, her alanda olduğu gibi koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında da yardımda bulunmakta. Bugün de hastalara ve personellere çeşitli yardımlarıyla yine yanımızda. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Başhekimi Cenk Sinan Atalay da "Özellikle pandemiyi yaşadığımız bugünlerde bütün bu yardımlar bizim için çok kıymetli. Bir kez daha Kızılay'a tüm kalbimizle müteşekkir olduğumuzu iletmek istiyorum" dedi.