İzmir Türkiye'deki Pakistan Bulvarının açılışı - Son Dakika

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Pakistan İzmir Onursal Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren, Ticaret Odaları Birliği Başkanı Sn. Selami Poyraz ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Sn. Mahmut Özgener de açılış törenine katıldılar.

Pakistan Bulvarı İzmir iş hayatının merkezinde ve finansal bölgesinin kalbinde konumlu olan 1.5 km uzunluğunda bir caddedir.

Bunun haricinde, Büyükelçi Syrus Sajjad Qazi İzmir'deki Pakistan stantını da ziyaret etti.Pakistan Stantı İzmir Kültürpark'tadır ve burada Türkiye'nin ilk Uluslararası Fuarı düzenlenmiştir.Burası ilk olarak 1938'de yapılmıştır ve daha sonra İzmir Turizm Bürosu ve Fuar Merkezi olarak yeniden inşa edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer ile yaptığı görüşmede, Büyükelçi bu sıcak jestleri için İzmir Belediyesine ve halkına teşekkür etti, bunlar insanlar arası ilişkileri daha da güçlendirecek ve Pakistan ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliğini daha da arttıracaktır.İki saygıdeğer kişi, kamu diplomasisi alanındaki yeni gelişen fırsatları da tartıştılar.

Pakistan ve Türkiye halkları ortak bir kültürel ve dilsel mirasa dayalı olan yakın bağların keyfini çıkarmaktadır.