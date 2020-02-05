İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu - Son Dakika

İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belediyelerin atık su arıtma verilerini açıkladı.

İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), belediyelerin atık su arıtma verilerini açıkladı. İzmir, ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına arıtılan atık su miktarında birinci oldu.


TÜİK, 'Belediye Atıksu İstatistikleri'ni yayımladı. Çevre İstatistikleri kapsamında iki yılda bir güncellenen 'Belediye Atıksu İstatistikleri'ne göre İzmir, 2018'de Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarında Türkiye'nin önde gelen ili oldu. Çalışma Türkiye'deki bin 399 belediyenin atık su arıtma verilerini barındırıyor.


Kişi başına düşen arıtma miktarında birinci


İzmir AB standartlarında kişi başına düşen atık su arıtma miktarıyla ilk beş büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı. İzmir'de ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılan kişi başına atık su miktarında yılda 61,4 metreküpe ulaşırken, bu rakam Bursa'da 47,5, Antalya'da 35,6, İstanbul'da 35,1, Ankara'da ise 6,47 metreküp olarak kayıtlara geçti. İzmir, AB standartlarında atık su arıtma oranında da beş büyükşehir belediyesi arasında birinci oldu. İzmir'de arıtılan atık suyun yüzde 97,1'i ileri biyolojik arıtma yapan tesislerde arıtılırken, bu oran Bursa'da yüzde 83,7, Antalya'da yüzde 40,5, İstanbul'da yüzde 36,9 Ankara'da ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.


22 biyolojik arıtma tesisi


İstatistiklere göre İzmir, AB standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısında da lider konumda. İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı 22 biyolojik arıtma tesisi bulunuyor. İzmir'i 18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Muğla, 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Ankara, Bursa ve Kocaeli, 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Manisa ve 10 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile İstanbul izliyor.


2019'da çıta daha da yükseldi


2019 yılı itibarıyla İzmir'de, atık suyun yüzde 97,3'ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan tesislerde arıtıldı. İzmir'de atık su arıtım hizmetlerinden yararlanan nüfusun kent nüfusuna oranı ise yüzde 98,6'ya ulaştı. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren katil zanlısını, yüzündeki çizikler ele verdi
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]