İzmir tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
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İzmir tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

9 dakika önce

Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtıİZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapan bir kadın, çocuğunu bırakıp kaçtı.

Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapan bir kadın, çocuğunu bırakıp kaçtı. Göbek bağı halen üzerinde olan bebeği vatandaşlar tuvalette ölü buldu. Kimliği belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir bebek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Bebeğin cinsiyeti henüz açıklanmazken, göbek bağının üzerinde olduğu belirtildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiği henüz belirlenemedi. Bebeğin cesedine otopsi yapılacağı öğrenildi. Kadının kimliğinin belirlendiği, yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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