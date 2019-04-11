İzmir Tüyap Kitap Fuarı 12 Nisan

Yazar ilk önce, yeni yayınlanan 60. kitabı HAİN PSİKOLOJİSİ için Dahi Yayıncılığın düzenlediği imza gününe katılacak.

Hain Psikolojisi'nin tüm insanlığı hainlikten korumak için yazıldığına dikkat çeken Akif Manaf: "Artık sırdaşına, arkadaşına, yoldaşına, meslektaşına, vatandaşına vb. ihanet eden hainler, bunu kolay kolay yapamasınlar!" diyor.

KİTAPTAN:

...Her ne kadar paradoksal görünse de hainlikten en çok zarar gören kişi, hainin ta kendisidir. Çünkü hainlik yapan kişi ya intihar eder ya da yaşayan ölü olarak hayatını sürdürür. Yani bir hainin hayatta kalması imkânsızdır…

Yazarın vereceği 2. imza ise büyük ilgi gören diğer kitabı DEĞİŞİM NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞİR?'in yeni baskısı için olacak.

"Şimdi değişim zamanı!!" diyen Akif Manafkitabında, "Değişim varoluşun değişmez kuralıdır." gerçeğini anlatıyor.Eğer istersek değişimin yanıbaşımızda durduğuna dikkat çekerken, değişime direnci kırmanın yollarını ve değişim potansiyelinin altın kurallarını veriyor. Eser AZ Kitaptan çıkmış.

KİTAPTAN:

...Değişim aracı sensin! Sensin değişim sağlayacak olan araç. Kendini değiştir, dünyan değişsin – dünyanı değiştir, dünya değişsin!!! İşte sana bir değişim formülü...

Tam da okumanın zamanı dedirten her iki esere ve Yazara İzmir Tüyap Kitap Fuarı'nda 12 Nisan saat 14.00'ten itibaren ulaşabilirsiniz. Bireysel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıradışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkmakta.