Son Dakika Haberleri: İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı
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İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

6 saat önce

Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldıİzmir'in Konak ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı.

Üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir sokakta, su tesisatından kaynaklanan çöküntü yaşandı. Olay sırasında kafede oturan ve çukura düşen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, çukur sabah saatlerinde ekipler tarafından kapatıldı.

Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1445'inci sokak içerisinde dün akşam saatlerinde su tesisatından kaynaklı çökme yaşandı. Sokaktaki kafede oturan 3 kişi, oturdukları sandalyeyle birlikte çukura düştü. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştükleri yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Su tesisatından kaynaklandığı açıklanan çukur sabah saatlerinde çakıl taşları ile kapatıldı.

İzmir üç kişinin içine düştüğü çukur kapatıldı

Sabah, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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