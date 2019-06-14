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İzmir ulaşımında sınav alarmı

4 saat önce

15 Haziran-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumlar Sınavı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı.

İzmir ulaşımında sınav alarmı, System.String[]

Adayların sınav merkezlerine ulaşımda zorluk çekmemesi için sefer sayıları arttırıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav saatlerini göz önünde bulundurarak sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu hatlar, metro bağlantılı hatlar, 525 numaralı Bornova Metro - Ege Üniversitesi Kampüs ve 412 numaralı Tınaztepe - Yerleşke hatlarına ilave seferler koydu.

353 Gaziemir–Tınaztepe, 290 Bostanlı İskele–Tınaztepe, 390 Tınaztepe–Bornova Metro 596 Katip Çelebi Üniversitesi–Egekent Aktarma, 690 Tınaztepe–F. Altay Aktarma hatları tüm gün, 63 Evka 3 Metro- Konak, 70 Tınaztepe- Halkapınar Metro, 80 Bozyaka-Halkapınar Metro, 90 Gaziemir-Halkapınar Metro, 121 Bostanlı İskele-Konak, 802 Egekent Aktarma-Konak hatları ise sınav günleri sabah 06.00-09.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Metro ve tramvay seferleri sınav öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk dikkate alınarak sıklaştırıldı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü de ihtiyaca göre ek sefer yapabilecek şekilde önlemlerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tüm ulaşım sistemlerinde görevli personele de, sınav belgelerini gösteren adaylara kolaylık sağlanması yönünde talimat verildi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:23 Kaynak: Bültenler
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