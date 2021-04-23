İzmir Ülkü Ocakları'ndan ağaçlara "aşılama" projesi - Son Dakika

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı küresel iklim krizine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında yabani ağaçların meyve ağacına dönüşümünü hedefleyen aşılama projesini hayata geçirdi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, yaptığı açıklamada, projede yüzlerce yabani ağacın çocuklar ve gençler tarafından aşılanarak meyve vermeye hazır hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Ege'de aşılanmanın nisan ve mayıs aylarında yapıldığına işaret eden Hastürk, proje kapsamında alanında uzman isimlerle çalıştıklarını vurguladı.

Hastürk, uzmanların yaptığı incelemeler doğrultusunda yapılacak aşılama faaliyetlerinde kayısı, elma, erik, kiraz, vişne, armut ve limon meyvelerinin kullanılması gerektiğini tespit edildiği belirterek, "Ayrıca aşı türü olarak da kalem ve yarma aşılamanın uygulanması gerektiğini belirttiler. Sonrasında bu çalışmalarda gönüllü olacak çocuk ve genç arkadaşlarımızı belirledik. İlçelerimizde koordineli olarak aşılama çalışmalarını gerçekleştirmeye başladık." dedi.

Çalışmalar doğrultusunda öncelikle uzmanların çocuklara ve gençlere kalem ve yarma aşının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bir eğitim verdiğine işaret eden Hastürk, sonrasında uzmanların gözetimi ve yönlendirmeleriyle çocuklar ve gençler tarafından aşılama çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çalışmalar aracılığıyla küresel iklim krizine karşı farkındalık sağlanması, gençlerin doğaya olan ilgilerinin arttırılması, sanal dünyanın ve pandeminin yarattığı sosyal çöküntünün azaltılması hedeflediklerini dile getiren Hastürk, "Proje sadece içeriği sebebiyle değil sürdürülebilir olması sebebiyle de çok kıymetli. Biz bu projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürmek ve geleneksel bir hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.