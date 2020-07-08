İzmir Uluslararası Doğal Taş Fuarı dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika

İzmir Uluslararası Doğal Taş Fuarı dijital ortamda düzenlenecek

Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen üç organizasyonundan biri olarak gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl dijital çözümlere uygun olarak düzenleneceği bildirildi.

Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen üç organizasyonundan biri olarak gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl dijital çözümlere uygun olarak düzenleneceği bildirildi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 26'ncı kez gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ertelenen fuar, eylül ya da ekim ayında dijital ortamda, 27'inci fuar da Fuarİzmir'de fiziki olarak 24- 27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fuarı organize eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'ın Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Küresel Fuarcılık Örgütü (UFI) ile süreci değerlendirdiklerini ve kısa süre içerisinde fuarlarının tamamında dijital dönüşümü planladıklarını ifade etti.

Salgın sonrası ticaret metotlarında ve küresel tedarik zincirinde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Alıcı, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yeni normale adaptasyonu için tüm yeni nesil ticaret faaliyetlerine dahil olmak durumundayız. Ne mutlu ki bizler bu pandemi sürecini ticari anlamda bir avantaja çevirecek altyapımızı hazırlamaya başladık. Geldiğimiz noktada İZFAŞ dijital fuarcılıkta da öncü oldu. 2021 yılı başına kadar doğal taş sektörü de dahil olmak üzere 7 önemli online fuar ve B2B alım heyeti organizasyonu planladığımızı sizlere ilan etmek isterim. Eylül sonu veya ekim ayında doğal taş sektörünü dünya ile dijital ortamda buluşturmak bizim planımız."

Fuarın gelecekte daha etkin ziyaretçi ve alım heyeti çekmesi için dünya genelinde temsil ofisleri açtıklarına işaret eden Alıcı, "İlk temsilcilik ofisimiz Moskova- Rusya'da işler hale geldi bile. Bunun yanında Çin, ABD, Almanya ve Brüksel'de İZFAŞ olarak yer alacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de MARBLE Fuarı'nı yarı yolda bırakmayacaklarını belirterek, "Dijital fuarcılığı Türkiye'de ilk uygulama örneği olarak ortaya koyduk. MARBLE fuarımız için de benzer enstrümanları daha güçlü bir biçimde kullanabilecek durumdayız" açıklamasında bulundu.

Eylül, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Uluslararası Doğal Taş Fuarı dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:34 Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:38 Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Uluslararası Doğal Taş Fuarı dijital ortamda düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]