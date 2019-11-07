"İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması" başvuruları 15 Kasım'da başlayacak

Hezarfen Film Galeri ve Adrenal tarafından ilk kez 14-15 Mart 2020'de düzenlenecek İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması için başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sinemanın reklam teknikleri kullanılarak görünürlüğünü artırmak, Türkiye film sektörüne katma değer kazandırabilmek ve film fragmanlarına dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı yarışmaya, 1 Şubat 2020'ye kadar her dağıtımcı veya yapımcı, 1 Ocak 2019'dan itibaren yapılmış eserlerinin, sınırsız sayıda fragmanıyla katılabilecek.