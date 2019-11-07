Son Dakika Haberleri: "İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması" başvuruları 15 Kasım'da başlayacak
Son Dakika Kültür Sanat 'İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması' başvuruları 15 Kasım'da başlayacak

"İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması" başvuruları 15 Kasım'da başlayacak

7 saat önce

Hezarfen Film Galeri ve Adrenal tarafından ilk kez 14-15 Mart 2020'de düzenlenecek İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması için başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Hezarfen Film Galeri ve Adrenal tarafından ilk kez 14-15 Mart 2020'de düzenlenecek İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması için başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sinemanın reklam teknikleri kullanılarak görünürlüğünü artırmak, Türkiye film sektörüne katma değer kazandırabilmek ve film fragmanlarına dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı yarışmaya, 1 Şubat 2020'ye kadar her dağıtımcı veya yapımcı, 1 Ocak 2019'dan itibaren yapılmış eserlerinin, sınırsız sayıda fragmanıyla katılabilecek.

İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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