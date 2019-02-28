Son Dakika Haberleri: İzmir Uluslararası Kukla Günleri Başladı

İzmir Uluslararası Kukla Günleri Başladı

1 saat önce

13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla başladı.

İzmir Uluslararası Kukla Günleri Başladı, System.String[]
13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan festival direktörü Selçuk Dinçer, festival programındaki 176 gösterinin 93'ünün ücretsiz olduğunu ve gösterilerin İzmir'in 7 ilçesi dahil olmak üzere 47 farklı mekanda gerçekleşeceğini söyledi.

Festivalin başından beri İzmir'in her yerine ulaşmasını ve herkesle buluşmasını amaçladıklarını ifade eden Dinçer, şunları dile getirdi:

"Dünyanın kukla alanındaki en önemli markalarından birini yarattık İzmir'de. 12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği, bir şekilde sürekli takip ettiği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'i aynı zamanda kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezinden biri olmasının kapısını araladık. O kapıdan geçmemiz lazım. Bunun için okul lazım. Sonra kukla merkezi, kukla tiyatrosu ve müzesi. İzmir'i dünyanın en önemli kukla başkentlerinden biri yapalım. Destek verin. Gelin hep beraber şu okulu açtıralım."

Festival sponsorlarına plaket takdiminin ardından İtalyan tiyatro grubu "Teatri 35"in "Yaşayan Tablolar" adlı oyunu sahnelendi.

Festival 17 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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