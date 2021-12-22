İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde "Onur Ödülü" Müjdat Gezen'in - Son Dakika
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İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde "Onur Ödülü" Müjdat Gezen'in

22.12.2021 00:19
İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde "Onur Ödülü" Müjdat Gezen'in

Bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında, Aziz Nesin Mizah Onur Ödülü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen'e verildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında, Aziz Nesin Mizah Onur Ödülü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen'e verildi. Usta sanatçıya ödülünü takdim eden Başkan Soyer, "Sanat yaşamında 61. yılını dolduran büyük ustanın hala büyük bir heyecan, coşku ve umutla sürdürdüğü mücadelesini hatırlayınca, o umudu paylaşmamak mümkün değil" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında, tiyatro ve sinemanın duayen sanatçısı Müjdat Gezen'e, Aziz Nesin'in adını taşıyan onur ödülü verildi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanatçı Müjdat Gezen ve davetliler katıldı. Programda, sanat yaşamının 61. yılını dolduran Müjdat Gezen'in hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı. Gazeteci Gökmen Ulu tarafından hazırlanan 95 dakikalık belgesel filmde, Müjdat Gezen'in meslek yaşamının yanı sıra bilinmeyen yönleri anlatıldı. Hem güldüren hem de hüzünlendiren belgesel gösteriminin ardından Başkan Tunç Soyer, Müjdat Gezen'e ödülünü verdi.

"Mizah yıkmaz, onarır"

Müjdat Gezen belgeselini hazırlayan Gökmen Ulu'ya teşekkür eden Başkan Soyer, "Usta sanatçımız ne kadar çok çocuk, öğrenci, sanatçı, insan biriktirmiş… Kah gülerek kah ağlayarak, hayranlıkla izledik" dedi. Mizahın, iyiliğe yapılan karşılıksız bir çağrı olduğunu belirten Soyer, "İzahın tükendiği yerde, mizah başlar. Görünmeyeni gösterir. Anlatılamayanı haykırır. Mizah yıkmaz, onarır. Yormaz, güldürür. Güldürürken de düşündürür. Birlikte yaşama sevincini çoğaltır. Aramızda bizi bize dışarıdan gösteren, sıradan olanın güzelliğini anlatan, zekası ve mizahıyla Timur'ları daima alt eden kahramanlar vardır. Tıpkı Aziz Nesin gibi. Tıpkı içimize ayna tutan çok sevgili Müjdat Gezen gibi" diye konuştu. Mizah dünyasının kahramanlarının eserlerini yaşatmanın, iyiliği çoğaltmak anlamına geldiğini de ifade eden Tunç Soyer, "Bu nedenle Aziz Nesin'in adını taşıyan bu onur ödülünü tiyatro ve sinema ustası Müjdat Gezen'e takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Kendisinin şahsında, mizahıyla bu topluma umut olmuş, olmayı sürdüren tüm ustalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Umudu paylaşmamak mümkün değil"

Tunç Soyer, Müjdat Gezen'in yaşam mücadelesinin umut verdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Müjdat Gezen'in belgeselinde, onun hayatında biriktirdiği insanları, iyilikleri, memleketimdeki insan manzaralarını izlerken ve bugünki memleketimden insan manzaralarına bakarken, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığım oldu. Ama sanat yaşamında 61. yılını dolduran büyük ustanın hala büyük bir heyecan, coşku ve umutla sürdürdüğü mücadelesini hatırlayınca, o umudu paylaşmamak mümkün değil. "

Müjdat Gezen'den teşekkür

Sanatçı Müjdat Gezen ise Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Ödülün üstündeki deseni, bir tiyatro için Savaş Dinçer çizmişti. Aziz Nesin'in ayak izleri var ama gittikçe küçüleceğine, gittikçe büyüyen ayak izleri var" dedi.

Ailemizden biri

Mizah Festivalinin Yönetmeni Vecdi Sayar da Müjdat Gezen belgeselini hazırlayan Gökmen Ulu'ya teşekkür ederek, "Bir sanatçıyı kendi ağzından anlatmak yerine dostları anlatıyor. Doğru bir belgesel tercihi olmuş. Kişisel hayatına ilişkin çok ilginç ayrıntılar izledik" ifadelerini kullandı.

Gökmen Ulu ise Müjdat Gezen'in herkesin hayatının bir parçası, ailesinin bir bireyi gibi olduğunu belirtti. 2 yıllık bir çalışmanın sonunda belgeseli tamamladığını belirten Ulu, "Her dakikasından keyif alarak çektik. Ailesi, arkadaşları, öğrencileri ve dostlarıyla konuştum. Dünyaya kattığı ve katmaya devam ettiği değerler için sevgili Müjdat Gezen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre
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Müjdat Gezen, Aziz Nesin, Tiyatro, İzmir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde 'Onur Ödülü' Müjdat Gezen'in - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nde "Onur Ödülü" Müjdat Gezen'in - Son Dakika
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