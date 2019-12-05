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İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı

7 saat önce

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı.

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri AŞ (İZFAŞ) ortaklığında Fuar İzmir'de açılan fuarın ana teması "Göbeklitepe" olarak belirlendi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bir başarıya imza atarak dünya turizminde 6. sıraya yükseldiğini, 2023 yılı yaklaşırken 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Turizm sektörünün, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor. Yakın zamanda TBMM'ye sevk edileceği ifade edilen yeni kanunumuzla birlikte ülkemizin turizmdeki yükselişi büyük bir ivme kazanacaktır."

Bağlıkaya, İzmir'in tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğini belirterek, bu zenginliğin tanıtılması ve kültürel mirasın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İstanbul ve Antalya ilk kez katılıyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, turizmdeki rekabette İzmir'in de iddialı bir destinasyon olduğuna işaret ederek, "Doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak ülkemize değer kazandıran turizm temsilcilerine kapımız hep açık. Fuar ve kongre, paydaşların buluşması anlamında büyük önem taşıyor." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda İstanbul ve Antalya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş'in ilk kez stant açtığını bildirdi.

Fuardaki alım heyeti programı sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki katılımcılarla önemli sözleşmelere imza atılmasını beklediklerini dile getiren Soyer, fuarda Göbeklitepe ve İzmir sokakları temalarının ön plana çıkarıldığını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, konuk vali ve belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı heyet stantları gezdi.

13. Travel Turkey Fuarı'na 43 ülkeden 1284 firma katılıyor.

Fuar alanında açılan üç boyutlu görsel sunumlar ve fotoğrafların yer aldığı Göbeklitepe sergisi ilgi çekiyor.

İzmir sokakları teması kapsamında ise kentin kültürel, tarihi ve gastronomik zenginlikleri tanıtılıyor.

Anadolu'daki 40'a yakın turistik bölge ve kentin estetik stantlarla tanıtımının yapıldığı fuarda, THY desteğiyle düzenlenen alım heyeti programlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Fuar, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Uluslararası Turizm Fuarı Göbeklitepe temasıyla açıldı

Göbeklitepe, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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